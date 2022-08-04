НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 21:01

Итальянцы арестовали активы известного российского предпринимателя

В Италии арестовали имущество архитектора Чирилло, известного по VIP-заказам в России

Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит 63-летнему предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло. Он известен благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

По информации канала, Чирилло были предъявлены обвинения в совершении налоговых правонарушений. Известно, что арестованы дорогостоящие объекты недвижимости бизнесмена, средства на банковских счетах, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства и даже вертолёт. Имущество, на которое наложен арест, оценивается в 141 миллион евро.

"Я ненавижу русских": Консул Норвегии наорала на сотрудников отеля в Мурманске из-за долгой уборки номера

"Я ненавижу русских": Консул Норвегии наорала на сотрудников отеля в Мурманске из-за долгой уборки номера

Ранее предприниматель проживал в РФ и утверждал, в частности, изданию Giornale di Brescia, что реализовал в России важные проекты. В 2014 году Чирилло получил российское гражданство. В 2015 году он участвовал в конкурсе на архитектурный проект Парламентского центра.

Ранее Лайф писал, что сотрудники латвийской Службы госбезопасности (СГБ) задержали бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в нарушении международных санкций и публичной поддержке спецоперации России на Украине. Поводом для ареста стало, в частности, то, что Панкратов посетил часть Запорожской области, которая находится под контролем РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LUCA ZENNARO

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров