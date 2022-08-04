Итальянцы арестовали активы известного российского предпринимателя

Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит 63-летнему предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло. Он известен благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

По информации канала, Чирилло были предъявлены обвинения в совершении налоговых правонарушений. Известно, что арестованы дорогостоящие объекты недвижимости бизнесмена, средства на банковских счетах, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства и даже вертолёт. Имущество, на которое наложен арест, оценивается в 141 миллион евро.

Ранее предприниматель проживал в РФ и утверждал, в частности, изданию Giornale di Brescia, что реализовал в России важные проекты. В 2014 году Чирилло получил российское гражданство. В 2015 году он участвовал в конкурсе на архитектурный проект Парламентского центра.