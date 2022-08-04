США связали начало переговоров по СНВ-3 с ситуацией на Украине

США хотели бы начать переговоры с Россией о соглашении на смену СНВ-3, об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Конкретных сроков возобновления диалога в этой области нет, добавила она.

Как отметила американская чиновница, Вашингтон и Москва достигли прогресса — две крупнейшие ядерные державы, по её словам, "сократили свои ядерные арсеналы". Теперь Соединённые Штаты рассчитывают получить новое соглашение, сказала Дженкинс, напомнив, что новый договор об СНВ истекает в 2026 году. Она заверила, что Вашингтон готов вернуться к переговорам, едва Москва "проявит добрую волю" в ситуации на Украине.

"У нас есть желание, видение, но мы также вынуждены иметь дело с нынешней атмосферой безопасности", — сообщила представитель Госдепа США, слова которой приводит ТАСС.

В завершение своей речи на брифинге Дженкинс призвала коллег "продолжать работать над этим в данном процессе".

Как сообщалось ранее, США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Однако американский лидер Джо Байден подчеркнул, что для этого Москва "должна продемонстрировать, что готова возобновить работу".