Сотни жителей Нарвы вышли на защиту памятника советскому танку Т-34

Более 100 жителей эстонского города Нарва собрались возле памятника танку Т-34 для защиты его от демонтажа. Об этом сообщает издание ERR.

"Собралось от 100 до 200 человек. Очень много припаркованных машин. Они выстроились в ряд по обе стороны от танка по шоссе, примерно на километр как в одном, так и в другом направлении. В принципе ничего страшного не происходит. Это не митинг, речей нет, просто люди стоят и чего-то ждут", — ведёт хронику событий издание.

Корреспондент ERR Юрий Николаев отметил, что в городе прошёл слух о вывозе танка, в связи с чем местные жители вышли на улицу для защиты памятника. Чуть позже городские власти заявили в соцсетях, что информация о демонтаже памятника является ложной, и призвали не вестись на провокации.