Президент США Джо Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом проинформировал Белый дом.

"Настоящим передаю для консультации и согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция", — пишет Байден в документе.