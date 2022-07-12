Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 02:46

Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом проинформировал Белый дом.

"Настоящим передаю для консультации и согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция", пишет Байден в документе.

Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Американский лидер в письме высказал также мнение, что полная ратификация протоколов позволит Хельсинки и Стокгольму присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Как напоминает Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. 5 июля министры иностранных дел двух стран — Пекка Хаависто и Анн Линде — вместе с послами 30 государств – членов НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс. Государства станут членами объединения после ратификации документов всеми 30 странами – участницами альянса.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Джо Байден
  • НАТО
  • Финляндия
  • Швеция
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar