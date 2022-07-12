Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции
Президент США Джо Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом проинформировал Белый дом.
"Настоящим передаю для консультации и согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция", — пишет Байден в документе.
Американский лидер в письме высказал также мнение, что полная ратификация протоколов позволит Хельсинки и Стокгольму присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Как напоминает Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. 5 июля министры иностранных дел двух стран — Пекка Хаависто и Анн Линде — вместе с послами 30 государств – членов НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс. Государства станут членами объединения после ратификации документов всеми 30 странами – участницами альянса.
ТАСС / Zuma