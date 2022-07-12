Шотландия прекратила принимать украинских беженцев

Власти Шотландии вслед за Уэльсом временно приостановили приём украинских беженцев. Об этом объявили власти региона, объяснив своё решение нехваткой жилья для размещения людей. Предполагается, что эта мера будет действовать три месяца.

"Мы были вынуждены принять исключительно сложное решение последовать примеру Уэльса и приостановить программу [размещения беженцев], чтобы иметь возможность оказывать помощь тем, кто уже получил визу, на по-прежнему высоком уровне", — сказал член шотландского правительства Нил Грей.

В ближайшие три месяца власти Шотландии не будут предоставлять жильё новым беженцам по региональной программе "суперспонсорства", целью которой было помочь людям быстрее получить кров. На данный момент ею воспользовалось примерно семь тысяч украинцев.

Эти ограничения не коснутся тех, кто уже подал заявки, и тех, кого в Шотландии готовы принять частные спонсоры или родственники. Напомним, власти Уэльса в начале июня также объявили, что на месяц поставят на паузу свою программу "суперспонсорства", однако впоследствии её действие было прекращено на неопределённо долгий срок.

В отличие от Англии, где украинских беженцев могут разместить у себя только их родные, а также семьи и организации, взявшие на себя роль спонсоров, в Шотландии и Уэльсе заботу о размещении украинцев взяли на себя также местные власти. Это позволяло ускорить процесс оформления документов для въезда беженцев, чем воспользовалось около 20% жителей Украины, получивших британские визы на гуманитарных основаниях. Однако уже у региональных властей появились проблемы с нехваткой жилья.

По данным издания The Daily Telegraph, для решения этой проблемы был арендован круизный лайнер, который стоит в порту Эдинбурга. На нём можно будет разместить около 700 человек. С целью долгосрочного размещения беженцев в Шотландии также планируется отремонтировать несколько неиспользуемых многоэтажных зданий, где ранее находилось социальное жильё.