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3 августа, 22:19

Сунак пообещал усилить антироссийские санкции на посту премьера Британии

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак, претендующий на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявил 3 августа, что будет ужесточать санкции против РФ в случае победы на партийных выборах. А сейчас, по словам политика, необходимо делать два дела: "с одной стороны, — усиливать Украину, а с другой — ослаблять Россию".

"Как министр финансов я смог найти 2 млрд фунтов бюджетных средств, чтобы мы могли передать их Украине в виде военной и экономической помощи, в которой они нуждались. Помимо этого, я также играл важную роль в вопросе ослабления России. Если вы подумаете о том, как мы наносим удары по России, то вы поймёте, что речь идёт не о прямых военных поставках или дипломатических усилиях, а о санкциях", — сказал Сунак на встрече с членами Консервативной партии в валлийском Кардиффе.

Кандидат на пост премьера Британии Сунак назвал себя аутсайдером в предвыборной гонке

Кандидат на пост премьера Британии Сунак назвал себя аутсайдером в предвыборной гонке

Кандидат добавил, что, наряду с министрами финансов ряда стран ЕС и США, он одобрил введение жёстких ограничительных мер против России. Сунак пообещал продолжить такую политику в качестве премьер-министра.

Напомним, в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137.

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ТАСС / ЕРА / PETER POWELL

Юлия Коновалова

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