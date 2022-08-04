Сунак пообещал усилить антироссийские санкции на посту премьера Британии

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак, претендующий на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявил 3 августа, что будет ужесточать санкции против РФ в случае победы на партийных выборах. А сейчас, по словам политика, необходимо делать два дела: "с одной стороны, — усиливать Украину, а с другой — ослаблять Россию".

"Как министр финансов я смог найти 2 млрд фунтов бюджетных средств, чтобы мы могли передать их Украине в виде военной и экономической помощи, в которой они нуждались. Помимо этого, я также играл важную роль в вопросе ослабления России. Если вы подумаете о том, как мы наносим удары по России, то вы поймёте, что речь идёт не о прямых военных поставках или дипломатических усилиях, а о санкциях", — сказал Сунак на встрече с членами Консервативной партии в валлийском Кардиффе.