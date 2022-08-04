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3 августа, 22:49

Крымчанка пыталась убить собственного мужа за поддержку "Операции Z"

<p>Пострадавший супруг. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/37113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пострадавший супруг. Фото © Telegram / Mash

Жительница Крыма пыталась убить собственного мужа за то, что он поддерживал специальную военную операцию России на Украине. Женщина засовывала голову супруга в мусорное ведро, била сковородкой и обливала его автомобиль бензином. Однако, как пишет телеграм-канал Mash, супруг сдаваться не собирается.

Олегу из Севастополя 43 года, и три года назад он встретил женщину мечты, Светлану. Пара официально зарегистрировала отношения, мужчина благополучно переписал на жену половину дома. Но наступило 24 февраля, и Светлане не понравилось, что Олег поддержал случившееся. А недавно ссора переросла в битву: дама ударила супруга сковородкой по голове, а когда тот потерял сознание, воткнула головой в мусорку.

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После крымчанка продолжила борьбу с символами. Садовой лопатой она срубила флаги с Z и V и даже облила машину мужа бензином, стерев с неё все патриотические наклейки. Олегу пришлось написать на супругу заявление в полицию.

Ранее, напомним, в Крыму трое неизвестных избили военного за одежду с буквой Z. В Судаке на военнослужащего напали за то, что на его одежде был изображён символ российских войск, задействованных в "Операции Z". Нападение на контрактника случилось ночью, когда тот приехал на лечение в местный санаторий.

Юлия Коновалова

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