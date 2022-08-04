Крымчанка пыталась убить собственного мужа за поддержку "Операции Z"

Жительница Крыма пыталась убить собственного мужа за то, что он поддерживал специальную военную операцию России на Украине. Женщина засовывала голову супруга в мусорное ведро, била сковородкой и обливала его автомобиль бензином. Однако, как пишет телеграм-канал Mash, супруг сдаваться не собирается.

Олегу из Севастополя 43 года, и три года назад он встретил женщину мечты, Светлану. Пара официально зарегистрировала отношения, мужчина благополучно переписал на жену половину дома. Но наступило 24 февраля, и Светлане не понравилось, что Олег поддержал случившееся. А недавно ссора переросла в битву: дама ударила супруга сковородкой по голове, а когда тот потерял сознание, воткнула головой в мусорку.

После крымчанка продолжила борьбу с символами. Садовой лопатой она срубила флаги с Z и V и даже облила машину мужа бензином, стерев с неё все патриотические наклейки. Олегу пришлось написать на супругу заявление в полицию.