Крымчанка пыталась убить собственного мужа за поддержку "Операции Z"
Пострадавший супруг. Фото © Telegram / Mash
Жительница Крыма пыталась убить собственного мужа за то, что он поддерживал специальную военную операцию России на Украине. Женщина засовывала голову супруга в мусорное ведро, била сковородкой и обливала его автомобиль бензином. Однако, как пишет телеграм-канал Mash, супруг сдаваться не собирается.
Олегу из Севастополя 43 года, и три года назад он встретил женщину мечты, Светлану. Пара официально зарегистрировала отношения, мужчина благополучно переписал на жену половину дома. Но наступило 24 февраля, и Светлане не понравилось, что Олег поддержал случившееся. А недавно ссора переросла в битву: дама ударила супруга сковородкой по голове, а когда тот потерял сознание, воткнула головой в мусорку.
После крымчанка продолжила борьбу с символами. Садовой лопатой она срубила флаги с Z и V и даже облила машину мужа бензином, стерев с неё все патриотические наклейки. Олегу пришлось написать на супругу заявление в полицию.
Ранее, напомним, в Крыму трое неизвестных избили военного за одежду с буквой Z. В Судаке на военнослужащего напали за то, что на его одежде был изображён символ российских войск, задействованных в "Операции Z". Нападение на контрактника случилось ночью, когда тот приехал на лечение в местный санаторий.