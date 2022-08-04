Пхеньян заявил в ООН о своём праве на ядерное оружие
В КНДР заявили, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием
Никто не вправе обвинять Северную Корею в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону: КНДР не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в заявлении северокорейского постпредства при ООН.
"Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР — государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, — за осуществление ею права на самооборону", — сказано в комментарии миссии.
Таким образом дипломаты отреагировали на ряд выпадов, прозвучавших в адрес Пхеньяна на проходящей обзорной конференции стран – участниц ДНЯО в ООН, сообщает РИА "Новости".
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в "чрезвычайных обстоятельствах". По его словам, фундаментальная роль американского ядерного вооружения якобы заключается в том, чтобы сдерживать угрозу ядерного нападения на Соединённые Штаты и их союзников.
ТАСС / AP / Lee Jin-man