Пхеньян заявил в ООН о своём праве на ядерное оружие

Никто не вправе обвинять Северную Корею в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону: КНДР не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в заявлении северокорейского постпредства при ООН.

"Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР — государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, — за осуществление ею права на самооборону", — сказано в комментарии миссии.

Таким образом дипломаты отреагировали на ряд выпадов, прозвучавших в адрес Пхеньяна на проходящей обзорной конференции стран – участниц ДНЯО в ООН, сообщает РИА "Новости".