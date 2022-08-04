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4 августа, 00:23

Продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом покажут в 2024 году

Киностудия Warner Bros. снимет продолжение фильма "Джокер" с актёром Хоакином Фениксом в главной роли. Картина выйдет на широкие экраны осенью 2024 года. Об этом пишет издание Deadline.

Продолжение истории "Джокера" снимут, возможно, в жанре мюзикла. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих"). Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съёмки стартуют в декабре 2022 года, а главную роль в "Джокере" снова исполнит Хоакин Феникс. Вместе с ним в ленте появится певица Леди Гага. По догадкам журналистов, певица предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн.

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Напомним, режиссёр "Джокера" Тодд Филлипс рассказал о работе над продолжением истории в июне 2022 года. А первый фильм вышел осенью 2019-го, ему удалось собрать в прокате более миллиарда долларов. За лучшую мужскую роль Феникс был удостоен "Оскара".

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Ранее Лайф писал, что мужчина, напавший с ножом на пассажиров в Токио и совершивший поджог поезда, — Кёта Хаттори — заявил, что подражает Джокеру. По данным следствия, мужчина выбрал одежду как у суперзлодея, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Кроме того, влияние на японца оказала сцена из фильма "Джокер", где заклятый враг Бэтмена совершает нападение в поезде.

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Kinopoisk

Юлия Коновалова

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