Продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом покажут в 2024 году

Киностудия Warner Bros. снимет продолжение фильма "Джокер" с актёром Хоакином Фениксом в главной роли. Картина выйдет на широкие экраны осенью 2024 года. Об этом пишет издание Deadline.

Продолжение истории "Джокера" снимут, возможно, в жанре мюзикла. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих"). Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съёмки стартуют в декабре 2022 года, а главную роль в "Джокере" снова исполнит Хоакин Феникс. Вместе с ним в ленте появится певица Леди Гага. По догадкам журналистов, певица предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн.

Напомним, режиссёр "Джокера" Тодд Филлипс рассказал о работе над продолжением истории в июне 2022 года. А первый фильм вышел осенью 2019-го, ему удалось собрать в прокате более миллиарда долларов. За лучшую мужскую роль Феникс был удостоен "Оскара".