Правила жизни Джокера, которые подскажут выход из любой непонятной ситуации
Как бы ни хотелось всегда быть на стороне добра, обаятельные злодеи часто мешают этому случиться. Джокер стал известен в том числе из-за своих мотивирующих речей, и ниже несколько таких цитат от короля (и шута) преступного мира Готэм-сити.
Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"
Читатели Bored Panda проголосовали за самые вдохновляющие реплики одного из главных врагов Бэтмена, произнесённые им в разных фильмах. Наверняка среди них найдётся пара мыслей, которые сможете взять на вооружение и вы.
Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"
О достойной оплате труда
"Если ты в чём-то хорош, никогда не делай это бесплатно", — Джокер.
О креативности
"Я знаю, что голоса в моей голове нереальны, но иногда их идеи просто великолепны", — Джокер.
Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"
О хитрости
"Иногда ты вынужден прикидываться дураком, чтобы одурачить дураков, которые думают, что дурачат тебя", — Джокер.
Об уникальности
"Они смеются надо мной, потому что я другой. Я смеюсь над ними, потому что они одинаковые", — Джокер.
Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"
О стойкости
"Всё, что тебя не убивает, делает тебя страннее", — Джокер.
О грамотном планировании
"Никто не паникует, когда всё идёт по плану, даже если планом предусмотрено нечто ужасное", — Джокер.
Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"
О личностном росте
"Когда ты полностью уверен в своём выборе, ты не растёшь над собой", — Джокер.
О позитивном настрое
"Что бы ни случилось — улыбайся!" — Джокер.
Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"
Об общественном мнении
"Некоторые хотят увидеть, как ты терпишь крах. Разочаруй их!" — Джокер.
О смысле жизни
"Чего ты такой серьёзный?" — Джокер.
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