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Правила жизни Джокера, которые подскажут выход из любой непонятной ситуации

Как бы ни хотелось всегда быть на стороне добра, обаятельные злодеи часто мешают этому случиться. Джокер стал известен в том числе из-за своих мотивирующих речей, и ниже несколько таких цитат от короля (и шута) преступного мира Готэм-сити.

23 января, 10:15

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

Читатели Bored Panda проголосовали за самые вдохновляющие реплики одного из главных врагов Бэтмена, произнесённые им в разных фильмах. Наверняка среди них найдётся пара мыслей, которые сможете взять на вооружение и вы.

Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"

О достойной оплате труда

"Если ты в чём-то хорош, никогда не делай это бесплатно", — Джокер.

О креативности

"Я знаю, что голоса в моей голове нереальны, но иногда их идеи просто великолепны", — Джокер.

Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"

О хитрости

"Иногда ты вынужден прикидываться дураком, чтобы одурачить дураков, которые думают, что дурачат тебя", — Джокер.

Об уникальности

"Они смеются надо мной, потому что я другой. Я смеюсь над ними, потому что они одинаковые", — Джокер.

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

О стойкости

"Всё, что тебя не убивает, делает тебя страннее", — Джокер.

О грамотном планировании

"Никто не паникует, когда всё идёт по плану, даже если планом предусмотрено нечто ужасное", — Джокер.

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

О личностном росте

"Когда ты полностью уверен в своём выборе, ты не растёшь над собой", — Джокер.

О позитивном настрое

"Что бы ни случилось — улыбайся!" — Джокер.

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

Об общественном мнении

"Некоторые хотят увидеть, как ты терпишь крах. Разочаруй их!" — Джокер.

О смысле жизни

"Чего ты такой серьёзный?" — Джокер.

Королевы эпатажа, которых все ненавидят и любят одновременно

Королевы эпатажа, которых все ненавидят и любят одновременно

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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