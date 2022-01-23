Правила жизни Джокера, которые подскажут выход из любой непонятной ситуации

Читатели Bored Panda проголосовали за самые вдохновляющие реплики одного из главных врагов Бэтмена, произнесённые им в разных фильмах. Наверняка среди них найдётся пара мыслей, которые сможете взять на вооружение и вы.

Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"

О достойной оплате труда "Если ты в чём-то хорош, никогда не делай это бесплатно", — Джокер.

О креативности "Я знаю, что голоса в моей голове нереальны, но иногда их идеи просто великолепны", — Джокер.

Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © "Кинопоиск"

О хитрости "Иногда ты вынужден прикидываться дураком, чтобы одурачить дураков, которые думают, что дурачат тебя", — Джокер.

Об уникальности "Они смеются надо мной, потому что я другой. Я смеюсь над ними, потому что они одинаковые", — Джокер.

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

О стойкости "Всё, что тебя не убивает, делает тебя страннее", — Джокер.

О грамотном планировании "Никто не паникует, когда всё идёт по плану, даже если планом предусмотрено нечто ужасное", — Джокер.

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

О личностном росте "Когда ты полностью уверен в своём выборе, ты не растёшь над собой", — Джокер.

О позитивном настрое "Что бы ни случилось — улыбайся!" — Джокер.

Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

Об общественном мнении "Некоторые хотят увидеть, как ты терпишь крах. Разочаруй их!" — Джокер.