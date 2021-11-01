Напавший на пассажиров поезда японец оказался подражателем Джокера
Мужчина специально выбрал одежду как у суперзлодея и совершил преступление в экспрессе.
Скриншот © Twitter / Noticias Al Despertar
Напавший с ножом на пассажиров в Токио и совершивший поджог поезда Кёта Хаттори заявил, что подражает Джокеру. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
По данным следствия, мужчина выбрал одежду как у суперзлодея, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Кроме того, влияние на японца оказала сцена из фильма "Джокер", где заклятый враг Бэтмена совершает нападение в поезде.
По словам подозреваемого, он выбрал экспресс из-за большого количества пассажиров и интервалов между станциями, которые затруднят бегство людей. При этом Хаттори выразил сожаление из-за того, что никого не смог убить. Также уточняется, что за два часа до преступления напавший на поезд посетил район Сибуя, где до пандемии коронавируса особенно широко проходило празднование Хэллоуина.
Ранее Лайф сообщал, что по меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу в префектуре Токио. Отмечается, что агрессор разлил в вагоне горючую жидкость и поджёг её. В результате пожара обгорело несколько сидений. При этом как минимум один человек потерял сознание во время атаки.
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