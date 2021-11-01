Напавший на пассажиров поезда японец оказался подражателем Джокера

Напавший с ножом на пассажиров в Токио и совершивший поджог поезда Кёта Хаттори заявил, что подражает Джокеру. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По данным следствия, мужчина выбрал одежду как у суперзлодея, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Кроме того, влияние на японца оказала сцена из фильма "Джокер", где заклятый враг Бэтмена совершает нападение в поезде.

По словам подозреваемого, он выбрал экспресс из-за большого количества пассажиров и интервалов между станциями, которые затруднят бегство людей. При этом Хаттори выразил сожаление из-за того, что никого не смог убить. Также уточняется, что за два часа до преступления напавший на поезд посетил район Сибуя, где до пандемии коронавируса особенно широко проходило празднование Хэллоуина.