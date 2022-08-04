"Известия": VPN-сервисы в России предложили маркировать "18+"

Россиянам хотят маркировать VPN-сервисы знаком "18+". С такой инициативой ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж обратился к руководителю Минцифры России Максуту Шадаеву.

Как сообщает газета "Известия", Кудж в своём обращении просит обязать российские магазины мобильных приложений маркировать сервисы VPN знаком "18+" как запрещённую для детей информационную продукцию. Ректор РТУ МИРЭА предлагает также обязать разработчиков VPN-сервисов информировать пользователей о потенциальной возможности передачи данных граждан третьей стороне. То есть, маркировать пометкой "Содержит угрозы информационной безопасности".

Кудж ожидает, что эта мера поможет снизить риски утечки в Сеть персональных данных россиян, повысить уровень информационной грамотности и гигиены и защитить несовершеннолетних от взаимодействия с деструктивным и опасным контентом. Пока же установить полноценный контроль за распространением VPN-сервисов не позволяет лежащая в основе таких программ технология. Эти сервисы, напомнил Кудж, помимо доступа к заблокированным соцсетям позволяют также посещать сайты с деструктивным контентом, особенно опасным для детей и подростков.

Эксперты полагают, что введение маркировки не ограничит доступ к информации, однако, это поможет пользователям быть более осмотрительными в Сети. Причём, уточняют специалисты, это, скорее, не проблема VPN как информационного продукта, а вопрос доверия к конкретному сервису.