Рядовые американцы рассказали, как Байден из-за России стал для них "катастрофой"

Читатели американского журнала National Review отреагировали на статью, в которой утверждается, что их президент Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Своё мнение они высказали в комментариях под материалом.

Автор публикации напомнил, что до начала российской спецоперации на Украине Байден намекал, что "небольшой конфликт" не спровоцирует США и НАТО на ответные действия. Сейчас же глава Белого дома видит, как нарастают последствия конфликта: рост стоимости энергоресурсов и продовольствия, всемирный голод, слишком холодная зима для Западной Европы — и "наверняка просто хочет выбраться из этой неразберихи".

"Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам", — даёт оценку ситуации комментатор kelly3.

"Мы своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы", — сетует следом LysanderMcgrath.

"Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас не было никогда, даже при Обаме", — с тоской вторит ему Jonathan.

"Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом Соединённых Штатов. Это огромная трагедия и катастрофа", — ставит точку в обсуждении DavidCPearl.