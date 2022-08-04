Ведущие правозащитники обвинили Украину в нарушении военного права
Amnesty International: Киев нарушает военное право, размещая вооружение в школах и больницах
Украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов. Таким образом риску подвергается мирное население, гласит доклад правозащитной организации Amnesty International.
Как следует из доклада генсека организации Аньеса Калламара, Amnesty International задокументировала случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население, нарушая военное право при действиях в населённых районах. Правозащитник заявил, что нахождение в оборонительной позиции "не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права"
Согласно документу, украинские войска "причиняют вред гражданскому населению", применяя системы вооружения в населённых пунктах, в том числе школах и больницах. Amnesty International констатирует, что таким образом нарушается право не только военное, но и право международное гуманитарное.
Об использовании ВСУ объектов гражданской инфраструктуры Лайф сообщал неоднократно. Так, 1 августа украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра, а на прилегающей территории общежития экологического университета — тяжёлое вооружение и бронетехнику. Кроме того, они расположили артиллерию на территории детсада "Золотая рыбка" в Северске, откуда обстреливают формирования Вооружённых сил Российской Федерации и тем самым провоцируют их на ответный огонь.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko