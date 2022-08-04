Байден готов поставить подпись под протоколами о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Американский президент Джо Байден приветствовал принятие Сенатом Конгресса США резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Ранее Сенат принял резолюцию о ратификации документов о присоединении Стокгольма и Хельсинки к альянсу. В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, а Сенат даёт на это согласие.

Кроме того, Байден приветствовал итоги голосования в верхней палате Конгресса Штатов, особо обратив внимание на то, что процесс рассмотрения Сенатом данных протоколов о расширении военного блока был самым быстрым с 1981 года.

"Вступление Финляндии и Швеции в альянс ещё больше укрепит коллективную безопасность НАТО и углубит трансатлантическое партнёрство. Я с нетерпением жду того, чтобы подписать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО", — говорится в письменном заявлении американского лидера.

США пополнили перечень из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса. Хельсинки и Стокгольм запросили членство в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине. Прежде эти две страны сохраняли многолетний нейтралитет.