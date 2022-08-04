Россиянам рассказали о "температурном форсаже" в августе

Лето в Центральной России не собирается сдавать позиции, об этом предупредил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, какой будет погода во второй половине текущей недели.

Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечён — однако первые дни августа выдались очень тёплыми и температура будет и дальше расти.

"На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растёт до 27–29 градусов, дальше будет больше", — сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

В ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов, добавил метеоролог. Весьма жаркая погода ожидается 5 и 6 августа.

"На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27–32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", — подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что такой температурный режим превышает климатическую норму как минимум на четыре-пять градусов.