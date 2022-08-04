Риск-менеджер раскрыл подоплёку обманчивого затишья на валютном рынке

Затишье на валютном рынке обманчиво: котировки доллара к рублю достаточно волатильны. А между тем изменения курса весьма значительны — и вектор движения в паре может в любой момент измениться. Об этом предупредил старший риск-менеджер компании "Алго капитал" Виталий Манжос.

"Действительно, мы не видим в ней таких сильных направленных движений, какие наблюдались с марта по июнь. Тем не менее ежедневное изменение курса доллара по отношению к рублю зачастую составляет несколько процентов", — пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По мнению Манжоса, речь пока идёт только о временной стабилизации в достаточно узких рамках 50–65 рублей за доллар. В этих диапазонах отечественная валюта может находиться в течение августа. Однако в любой момент могут вмешаться факторы, которые нельзя прогнозировать: новые санкции Запада, запрет на биржевые торги валютой или что-то подобное.