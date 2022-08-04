Зеленский захотел лично обсудить с главой Китая спецоперацию на Украине

Владимир Зеленский заявил о желании провести прямые переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. В интервью газете South China Morning Post президент Украины сообщил, что "хотел бы поговорить напрямую", и призвал Пекин оказать влияние на спецоперацию России.

Зеленский напомнил, что год назад имел разговор с председателем Си Цзиньпином и сообщил, что Киев после 24 февраля официально запрашивал переговоры с КНР. Какие-либо переговоров с Китаем так и не состоялись, хотя, по мнению украинского лидера, "это было бы полезно".

"Китай — это очень мощное государство и мощная экономика, поэтому он может повлиять на Россию политически и экономически", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Россия без китайского рынка чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.