НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 03:37

Гид туристической группы умер во время сплава по реке на Камчатке

<p>Сплав по реке Опала на Камчатке. Фото © <a href="https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1712446/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Камчатскому краю</a></p>

Сплав по реке Опала на Камчатке. Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю

Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве предварительно, 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Подмосковья, осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе.

Двое россиян на внедорожнике застряли в кальдере вулкана

Двое россиян на внедорожнике застряли в кальдере вулкана

"При сплаве по реке Опала мужчине, вероятно, 1 августа стало плохо — и он скончался", — сообщили в СК.

По данным краевой прокуратуры, в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе семь детей в возрасте от 8 до 15 лет. Сейчас участники группы добрались до ближайшего населённого пункта, им оказана помощь.

Ранее Лайф писал, что на Итурупе туристка обварила ногу у подножия вулкана Баранского. Это случилось после того, как там перекрыли доступ профессиональным инструкторам-проводникам. Путешественница отправилась на экскурсию вместе с частными гидами и провалилась под хрупкую вулканическую корку.

На Камчатке 56-летняя чиновница улетела на внедорожнике с пирса в воду

На Камчатке 56-летняя чиновница улетела на внедорожнике с пирса в воду

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров