Гид туристической группы умер во время сплава по реке на Камчатке

Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве предварительно, 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Подмосковья, осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе.

"При сплаве по реке Опала мужчине, вероятно, 1 августа стало плохо — и он скончался", — сообщили в СК.

По данным краевой прокуратуры, в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе семь детей в возрасте от 8 до 15 лет. Сейчас участники группы добрались до ближайшего населённого пункта, им оказана помощь.