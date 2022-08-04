Гид туристической группы умер во время сплава по реке на Камчатке
Сплав по реке Опала на Камчатке. Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю
Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Как уточнили в ведомстве предварительно, 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Подмосковья, осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе.
"При сплаве по реке Опала мужчине, вероятно, 1 августа стало плохо — и он скончался", — сообщили в СК.
По данным краевой прокуратуры, в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе семь детей в возрасте от 8 до 15 лет. Сейчас участники группы добрались до ближайшего населённого пункта, им оказана помощь.
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