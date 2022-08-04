Америке пообещали невесёлое будущее в отношениях с ЕС из-за России

США в противодействии России рассчитывают на страны-союзники — тем не менее подобная ситуация не может продолжаться бесконечно. Об этом в статье для американского еженедельника Newsweek написали эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол Соединённых Штатов в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

Среди причин авторы выделяют, в частности, охватывающий Европу экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями. Они уже спровоцировали значительное увеличение цен на энергоносители, инфляцию и общее подорожание жизни.

Статья напоминает, что перечисленные факторы уже вызвали громкие отставки в высших эшелонах власти ряда стран ЕС. Помимо этого регион захлестнула волна забастовок сотрудников ведущих отраслей экономики. Прогнозируется также дальнейший рост общественного недовольства и увеличение числа беспорядков, пишут авторы.

Гфеллер и Ранделл предупреждают: лидеры стран еврозоны "ясно чувствуют, что грядёт". Президент Венгрии Виктор Орбан, например, уже осудил санкции в отношении Москвы, и с ним солидарен вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, предупредивший Европу об "очень сильных конфликтах и раздорах" из-за нехватки энергии предстоящей зимой. Как прогнозируют авторы, ничего хорошего интересам США, которые рассчитывают на союзников, это не сулит.