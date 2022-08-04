Министр экономики Японии Хагиуда: Токио сохранит интересы в проекте "Сахалин-2"
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония сохраняет интересы в проекте "Сахалин-2" после постановления Правительства России о создании нового оператора.
"Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась", — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.
В свою очередь, генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио намерен продолжить тесное сотрудничество с частным сектором для сохранения интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа.
Напомним, 30 июня президент Владимир Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере, которые, в частности, предусматривают передачу имущества компании "Сахалин энерджи" в собственность Российской Федерации. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). Японии уже предрекли экономические проблемы из-за указа Владимира Путина по "Сахалину-2". Как отмечает издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию.
ТАСС / РБК / Олег Яковлев