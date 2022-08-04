Министр экономики Японии Хагиуда: Токио сохранит интересы в проекте "Сахалин-2"

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония сохраняет интересы в проекте "Сахалин-2" после постановления Правительства России о создании нового оператора.

"Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась", — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

В свою очередь, генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио намерен продолжить тесное сотрудничество с частным сектором для сохранения интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа.