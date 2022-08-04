Работающим пенсионерам хотят дать право получать половину НДФЛ

На рассмотрение Госдумы 4 августа поступит законопроект от фракции ЛДПР о налоговом вычете для работающих пенсионеров. Один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов, разместил текст документа у себя в телеграме.

Депутаты хотят внести в Налоговый кодекс поправки, которые позволят работающим пенсионерам получить право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей. Пенсионеру для получения денег надо будет обратиться в налоговую службу.

Авторы инициативы предлагают возвращать пенсионерам средства в безналичной форме. Предполагается, что это будет происходить в течение месяца со дня подачи заявления. А если выйдет просрочка, за каждый её день предлагается предусмотреть проценты.