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Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 07:45

Работающим пенсионерам хотят дать право получать половину НДФЛ

Депутаты внесут в Госдуму закон о налоговом возврате для работающих пенсионеров

На рассмотрение Госдумы 4 августа поступит законопроект от фракции ЛДПР о налоговом вычете для работающих пенсионеров. Один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов, разместил текст документа у себя в телеграме.

Депутаты хотят внести в Налоговый кодекс поправки, которые позволят работающим пенсионерам получить право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей. Пенсионеру для получения денег надо будет обратиться в налоговую службу.

Авторы инициативы предлагают возвращать пенсионерам средства в безналичной форме. Предполагается, что это будет происходить в течение месяца со дня подачи заявления. А если выйдет просрочка, за каждый её день предлагается предусмотреть проценты.

ПФР напомнил, кому и как повысят пенсию с 1 августа
ПФР напомнил, кому и как повысят пенсию с 1 августа

Ранее в отделении Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области напомнили, что перерасчёт пенсии в августе будет произведён тем, кто работал в 2021 году и за кого работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. Прибавка носит индивидуальный характер и напрямую зависит от уровня заработной платы за указанный период.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Дмитрий Алексиевич
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