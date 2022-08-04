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Опубликовано 4 августа 2022, 08:47

Число погибших при ударе ВСУ по центру Донецка увеличилось до двух человек

Штаб теробороны ДНР сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ района драмтеатра, где прощались с Качурой

Тело одной из жертв обстрела драмтеатра (завёрнуто в красную штору) Фото © LIFE

Тело одной из жертв обстрела драмтеатра (завёрнуто в красную штору) Фото © LIFE

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, погибло два человека и ещё трое мирных жителей получили ранения. Ранее сообщалось, что жертвой украинского удара стала одна девушка.

Граждан призвали не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и близких.

"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до двух человек, ещё три мирных жителя получили ранения", говорится в сообщении штаба в "Телеграме".

Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ
Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ

Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя Республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России. Сегодня, 4 августа, ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где должна была пройти церемония прощания с легендарной Корсой.


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Алексей Берковиц
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