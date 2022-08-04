Число погибших при ударе ВСУ по центру Донецка увеличилось до двух человек
Штаб теробороны ДНР сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ района драмтеатра, где прощались с Качурой
Тело одной из жертв обстрела драмтеатра (завёрнуто в красную штору) Фото © LIFE
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, погибло два человека и ещё трое мирных жителей получили ранения. Ранее сообщалось, что жертвой украинского удара стала одна девушка.
Граждан призвали не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и близких.
"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до двух человек, ещё три мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении штаба в "Телеграме".
Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя Республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России. Сегодня, 4 августа, ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где должна была пройти церемония прощания с легендарной Корсой.