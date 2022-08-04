Число погибших при ударе ВСУ по центру Донецка увеличилось до двух человек

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, погибло два человека и ещё трое мирных жителей получили ранения. Ранее сообщалось, что жертвой украинского удара стала одна девушка.

Граждан призвали не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и близких.