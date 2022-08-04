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4 августа, 06:03

Путин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание Герой России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (позывной Корса), погибшей при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)", — сказано в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Пушилин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание Героя ДНР

Пушилин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание Героя ДНР

Лайф напоминает, что о гибели Качуры при исполнении служебных обязанностей сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и Почётным гражданином Горловки. До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР.

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Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

Артур Лапсаков

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