Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ
Появились кадры эвакуации из драмтеатра в Донецке, который обстреляли ВСУ в момент начала церемонии прощания с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой.
Люди покидают здание, где должны были проститься с Ольгой Качурой. Видео © Telegram/SHOT
На опубликованных кадрах видно, что люди с букетами и траурными венками разбегаются от здания. Среди них — военные ЛНР и ВС РФ, в том числе раненые, но пришедшие проститься с полковником Корсой. Из-за обстрелов ВСУ по учреждению прощальная церемония так и не состоялась. Как сообщили в Народной милиции ДНР, мероприятие будет перенесено.
Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России. Сегодня, 4 августа, ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где должна была пройти церемония прощания с Корсой.