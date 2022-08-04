Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ

Появились кадры эвакуации из драмтеатра в Донецке, который обстреляли ВСУ в момент начала церемонии прощания с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой.

На опубликованных кадрах видно, что люди с букетами и траурными венками разбегаются от здания. Среди них — военные ЛНР и ВС РФ, в том числе раненые, но пришедшие проститься с полковником Корсой. Из-за обстрелов ВСУ по учреждению прощальная церемония так и не состоялась. Как сообщили в Народной милиции ДНР, мероприятие будет перенесено.