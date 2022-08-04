В России зафиксирован новый рекорд заболеваемости ковидом за последние четыре месяца

За минувшие сутки в России выявлено 17 126 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число с 2 апреля, когда было зафиксировано 17 949 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализировано за 24 часа 1916 пациентов, выздоровело 9752 человека. Также зарегистрировано 44 летальных исхода.

Всего с начала пандемии число заражений в стране увеличилось до 18 653 867 случаев. Скончалось 382 604 гражданина.