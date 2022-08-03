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3 августа, 15:31

Россиян с симптомами ОРВИ попросили оставаться дома вне зависимости от ПЦР

Роспотребнадзор призвал изолироваться при симптомах ковида даже при отрицательном ПЦР

При плохом самочувствии россиянам следует изолироваться и ограничить общение с окружающими даже при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"С приходом новых подвариантов штамма "омикрон" в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности", — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что пожилым людям или страдающим хроническими болезнями рекомендуется надевать маску в общественных местах. При первых симптомах коронавируса стоит не заниматься самолечением, а вызвать врача. В Роспотребнадзоре напомнили и о простых санитарных правилах: мыть руки и проветривать помещение, а также не забывать, что вакцинация — единственный верный способ обезопасить себя от тяжёлого течения заболевания.

Возврат к обязательной вакцинации от ковида не стоит на повестке дня в Кремле

Возврат к обязательной вакцинации от ковида не стоит на повестке дня в Кремле

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте риска заражения ковидом. За последние две недели среди новых случаев инфицирования коронавирусом доля линий штамма "омикрон" BA.4 и BA.5 составляет более 80%. А случаи заболевания вариантом "кентавр" единичны.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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