Россиян с симптомами ОРВИ попросили оставаться дома вне зависимости от ПЦР

При плохом самочувствии россиянам следует изолироваться и ограничить общение с окружающими даже при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"С приходом новых подвариантов штамма "омикрон" в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности", — отметили в ведомстве.