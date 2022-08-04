Мужчины, которым "повезло" с размерами, рассказали, какое это на самом деле проклятие

"Неудобно, когда дело доходит до ношения определённых брюк/шорт. Можно забыть про шорты для бега — так или иначе ты будешь привлекать внимание. Спортивные штаны не вариант по той же причине. Женщины постоянно смотрят, и это нельзя отрицать", — survived-order66.

"Знаете, это не прибавляет уверенности в себе, когда партнёрша, о которой вы действительно заботитесь, умоляет остановиться, потому что это "слишком больно" или "ты слишком глубоко". А ещё тебе никто не верит, пока не увидит в процессе", — SmallChampionship329.

Гиф © Giphy

"Поиск подходящей сидушки для унитаза — это очень важно", — The_Spyre.

"Непредвиденные эрекции в общественных местах — это кошмар. Нет просто ни единого способа их скрыть", — 0utofthiswxrld.

"Честно говоря, секс в таких условиях — это всегда ОЧЕНЬ неудобно и неловко... пока вы не найдёте девушку, которая по-настоящему сможет наслаждаться этим", — Listless_Caribou.

Гиф © Giphy

"Знаете, иногда к девушкам относятся буквально как к груди на ножках. Так вот, тут происходит то же самое. Для потенциальных партнёрш вы будете "парнем с большим членом", а ваша личность — дело другое", — Riovel96.