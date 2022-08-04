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4 августа, 08:35

Проект "Мировая история санкций" расскажет о многолетнем противостоянии Западу

После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны США и их союзников. Однако мировая практика показывает, что санкции крайне редко приносят желаемые результаты, пример тому — история Кубы, Ирана, КНДР, Венесуэлы и Сирии, которые долгие годы живут в режиме экономической блокады и фактически отрезаны от мировой экономики.

Опыту этих стран посвящён спецпроект "Ленты.ру" "Мировая история санкций". Он рассказывает о том, как страны, оказавшиеся в экономической изоляции, противостоят внешнему давлению Запада и находят скрытые резервы и новые пути развития.‎

Так, экономические санкции США против Кубы стали самыми продолжительными в мировой истории. Одна из последних социалистических стран на земле последние 62 года находится почти в полной изоляции, однако Остров свободы научился выживать в условиях экономической блокады, а Штатам так и не удалось поменять неугодный им режим. А для КНДР, Венесуэлы, Ирана и Сирии санкции стали толчком к пересмотру экономической политики. В этих странах научились обходить запреты, смогли нарастить внутреннее производство и наладить новые связи с внешними партнёрами вопреки давлению с Запада. Подробнее о том, как государства десятилетиями живут под западными санкциями и почему экономическая блокада редко приводит к смене власти, узнайте из спецпроекта: https://sanctions.lenta.ru/

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sanctions.lenta.ru

Алексей Берковиц

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