Проект "Мировая история санкций" расскажет о многолетнем противостоянии Западу

После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны США и их союзников. Однако мировая практика показывает, что санкции крайне редко приносят желаемые результаты, пример тому — история Кубы, Ирана, КНДР, Венесуэлы и Сирии, которые долгие годы живут в режиме экономической блокады и фактически отрезаны от мировой экономики.

Так, экономические санкции США против Кубы стали самыми продолжительными в мировой истории. Одна из последних социалистических стран на земле последние 62 года находится почти в полной изоляции, однако Остров свободы научился выживать в условиях экономической блокады, а Штатам так и не удалось поменять неугодный им режим. А для КНДР, Венесуэлы, Ирана и Сирии санкции стали толчком к пересмотру экономической политики. В этих странах научились обходить запреты, смогли нарастить внутреннее производство и наладить новые связи с внешними партнёрами вопреки давлению с Запада. Подробнее о том, как государства десятилетиями живут под западными санкциями и почему экономическая блокада редко приводит к смене власти, узнайте из спецпроекта: https://sanctions.lenta.ru/