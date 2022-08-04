Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной
Ситуация в Нагорном Карабахе, где накануне военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня, остаётся очень сложной. Об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.
"Как вы знаете, ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него в последние дни крайне обострилась. В результате боёв двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха погибли, ещё 19 получили ранения", — пояснил он, попросив минутой молчания почтить память военных.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL