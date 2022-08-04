Актёр Александр Филиппенко госпитализирован с коронавирусом в Москве
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Актёр Александр Филиппенко попал в больницу в Москве, у него диагностирован коронавирус. О госпитализации рассказала телеканалу "Звезда" его супруга Марина Ишимбаева.
"Александра Георгиевича положили в больницу 2 августа, он чувствует себя хорошо, надеемся, в конце недели его выпишут", — уточнила она.
В этом году артист уже прививался от ковида. Предположительно, у него могли возникнуть осложнения на фоне имеющейся ишемической болезни сердца.
Ранее сообщалось, что заслуженного тренера России по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали в Москве в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Её состояние оценивается как среднетяжёлое из-за сопутствующих заболеваний.