НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 07:55

Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наёмников ВСУ

РИА "Новости": Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наёмников под Харьковом

Группа испаноговорящих наёмников уничтожена в населённом пункте Русская Лозовая под Харьковом в результате удара артиллерийского расчёта союзных сил ВС РФ и республик Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одном из боевых подразделений.

Всё произошло, по данным собеседника агентства, ещё 30 июля. Как уточнили военные, было уничтожено порядка пяти и ранено около десяти наёмников. Испанскую речь засекли с помощью радиоперехвата, однако данных о гражданстве бойцов пока нет.

Российские военные разбили базу "Иностранного легиона" ВСУ

Российские военные разбили базу "Иностранного легиона" ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили боевиков "Чёрной сотни" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Точное количество уничтоженных военных генерал-лейтенант Игорь Конашенков не уточнил.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров