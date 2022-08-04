Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наёмников ВСУ

Группа испаноговорящих наёмников уничтожена в населённом пункте Русская Лозовая под Харьковом в результате удара артиллерийского расчёта союзных сил ВС РФ и республик Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одном из боевых подразделений.

Всё произошло, по данным собеседника агентства, ещё 30 июля. Как уточнили военные, было уничтожено порядка пяти и ранено около десяти наёмников. Испанскую речь засекли с помощью радиоперехвата, однако данных о гражданстве бойцов пока нет.