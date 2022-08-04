ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 07:55
5616

Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наёмников ВСУ

РИА "Новости": Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наёмников под Харьковом

Группа испаноговорящих наёмников уничтожена в населённом пункте Русская Лозовая под Харьковом в результате удара артиллерийского расчёта союзных сил ВС РФ и республик Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одном из боевых подразделений.

Всё произошло, по данным собеседника агентства, ещё 30 июля. Как уточнили военные, было уничтожено порядка пяти и ранено около десяти наёмников. Испанскую речь засекли с помощью радиоперехвата, однако данных о гражданстве бойцов пока нет.

Российские военные разбили базу "Иностранного легиона" ВСУ
Российские военные разбили базу "Иностранного легиона" ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили боевиков "Чёрной сотни" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Точное количество уничтоженных военных генерал-лейтенант Игорь Конашенков не уточнил.

BannerImage

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar