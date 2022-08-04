Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Система противовоздушной обороны отразила атаку украинских военных на Херсон. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"ПВО сбила всё. Стреляли много, но всё сбили", — приводит его слова РИА "Новости".
По мнению Стремоусова, удары, возможно, были направлены в сторону Антоновского моста, но никаких попаданий по нему и другой инфраструктуре нет.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста. Теперь люди могут добраться из Херсона до левобережной части области и обратно на понтонном пароме.
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