Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон

Система противовоздушной обороны отразила атаку украинских военных на Херсон. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"ПВО сбила всё. Стреляли много, но всё сбили", — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению Стремоусова, удары, возможно, были направлены в сторону Антоновского моста, но никаких попаданий по нему и другой инфраструктуре нет.