В Приморье четверых купающихся унесло морским течением, одного спасти не удалось

Группу купающихся в бухте Врангеля в Партизанском районе Приморского края унесло течением в море. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.

Всё случилось на базе отдыха "Морская звезда". До прибытия спасателей Находкинской поисково-спасательной службы трёх человек спасли очевидцы.