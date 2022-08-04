В Приморье четверых купающихся унесло морским течением, одного спасти не удалось
Группу купающихся в бухте Врангеля в Партизанском районе Приморского края унесло течением в море. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.
Всё случилось на базе отдыха "Морская звезда". До прибытия спасателей Находкинской поисково-спасательной службы трёх человек спасли очевидцы.
"Одного гражданина вовремя вытащить из воды не удалось", — сказано в сообщении в группе министерства во "ВКонтакте".
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке во время сплава по реке умер гид туристической группы. Следственный комитет начал проверку.
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Wikipedia / Андрей Коваль