ВС Китая нанесли успешные удары по целям в восточной части Тайваньского пролива

Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели успешные боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК.

Стрельбы начались в 13:00 по пекинскому времени (8:00 мск). Были нанесены точечные удары по акватории в восточной части Тайваньского пролива.

"Ожидаемые результаты были достигнуты", — указывается в публикации.

По данным газеты Global Times, в скором времени НОАК начнёт применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками.