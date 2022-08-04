ВС Китая нанесли успешные удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели успешные боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК.
Стрельбы начались в 13:00 по пекинскому времени (8:00 мск). Были нанесены точечные удары по акватории в восточной части Тайваньского пролива.
"Ожидаемые результаты были достигнуты", — указывается в публикации.
По данным газеты Global Times, в скором времени НОАК начнёт применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками.
Лайф напоминает, армия Китая начала масштабные трёхдневные учения вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В рамках манёвров Пекин впервые планирует применить гиперзвуковую ракету DF-17 "убийца авианосцев" и дальнобойную артиллерию.
Сайт Минобороны Китая