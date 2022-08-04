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4 августа, 06:13

ВС Китая нанесли успешные удары по целям в восточной части Тайваньского пролива

Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели успешные боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК.

Стрельбы начались в 13:00 по пекинскому времени (8:00 мск). Были нанесены точечные удары по акватории в восточной части Тайваньского пролива.

"Ожидаемые результаты были достигнуты", — указывается в публикации.

По данным газеты Global Times, в скором времени НОАК начнёт применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками.

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Лайф напоминает, армия Китая начала масштабные трёхдневные учения вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В рамках манёвров Пекин впервые планирует применить гиперзвуковую ракету DF-17 "убийца авианосцев" и дальнобойную артиллерию.

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Сайт Минобороны Китая

Артур Лапсаков

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