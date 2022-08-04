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4 августа, 06:20

Посол России в Японии заявил об обеспокоенности Москвы из-за роста ядерных рисков

Тенденция к нарастанию международной турбулентности и связанное с этим повышение ядерных рисков серьёзно беспокоят Москву. Об этом заявил российский посол в Японии Михаил Галузин во время выступления на круглом столе по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями в городе Хиросима.

"Россию, как и многие другие страны, серьёзно беспокоит тенденция к нарастанию международной турбулентности и связанное с этим повышение ядерных рисков. Одной из важнейших задач в этом контексте считаем сохранение всеми странами ядерной "пятёрки" приверженности постулату о недопустимости ядерной войны, подтверждённому ими в совместном заявлении 3 января этого года", — сказал он.

По словам дипломата, в последнее время распространяется ложная информация о возможности применения ядерного оружия на Украине. Однако позиция России по данному вопросу предельно ясна: Москва гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию, когда под угрозу поставлено само существование государства. Однако, как заметил посол, действия в Незалежной не имеют к этому отношения.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условия для применения США ядерного оружия. По его словам, американские власти рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в "чрезвычайных обстоятельствах". По его словам, фундаментальная роль американского ядерного вооружения якобы заключается в том, чтобы сдерживать угрозу ядерного нападения на Соединённые Штаты и их союзников.

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ТАСС / AP / Eugene Hoshiko

Оксана Попова

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