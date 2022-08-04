В Госдуме назвали сроки перехода законов ЛНР и ДНР на российские стандарты

Переход на российское законодательство в Луганской и Донецкой народных республиках будет завершён в ближайшие месяцы. Об этом ТАСС сообщил координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Учитывая, что часть территорий знали, что они в любом случае не сдадутся, в любом случае хотят быть в РФ, они уже переходили на российские стандарты. Месяц-полтора достаточно, чтобы изучить, перейти на всё российское законодательство во всех сферах жизнедеятельности", — объяснил депутат и добавил, что особую работу придётся провести над законами в области местного самоуправления и бюджетным регламентом.

Также он подчеркнул, что у республик выстроились хорошие отношения с Россией и её регионами. Положительно повлияло на это и то, что области взяли шефство над территориями ЛНР и ДНР.