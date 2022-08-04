В Госдуме назвали сроки перехода законов ЛНР и ДНР на российские стандарты
Депутат Водолацкий: На приведение законов ЛДНР к стандартам России уйдёт полтора месяца
Переход на российское законодательство в Луганской и Донецкой народных республиках будет завершён в ближайшие месяцы. Об этом ТАСС сообщил координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Учитывая, что часть территорий знали, что они в любом случае не сдадутся, в любом случае хотят быть в РФ, они уже переходили на российские стандарты. Месяц-полтора достаточно, чтобы изучить, перейти на всё российское законодательство во всех сферах жизнедеятельности", — объяснил депутат и добавил, что особую работу придётся провести над законами в области местного самоуправления и бюджетным регламентом.
Также он подчеркнул, что у республик выстроились хорошие отношения с Россией и её регионами. Положительно повлияло на это и то, что области взяли шефство над территориями ЛНР и ДНР.
Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что вся Россия будет помогать в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Он обратил внимание участников конкурса "Большая перемена", с которыми глава государства пообщался по видеосвязи, что потребуется много усилий, "чтобы привести в порядок всё хозяйство Донецка, Донецкой Республики, Луганской Республики".
ТАСС / Александр Река