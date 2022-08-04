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Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 08:03
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Момент обстрела центра Донецка случайно попал на видео

Телеканал "Звезда" снял момент начала обстрела центра Донецка

Обстрел драмтеатра в Донецке, где сегодня проходит церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, начался в момент записи интервью с одним из сослуживцев погибшей Корсы. Видео публикует телеканал "Звезда".

"По ходу, прилетело!" — говорит интервьюируемый, и люди вокруг покидают площадь у театра и начинают искать убежище.

Момент начала обстрела центра Донецка. Видео © Телеканал "Звезда"

Ещё один ракурс начала атаки ВСУ оказался в объективе журналистов RT. Они сняли обстановку во время обстрела в отеле "Донбасс Palace", который тоже оказался повреждён. На кадрах слышны крики пострадавшей девушки на улице, позже стало известно, что она погибла.

Момент обстрела центра Донецка из отеля "Донбасс Palace". Видео © RT

Опубликовано видео с места обстрела центра Донецка во время прощания с Ольгой Качурой
Опубликовано видео с места обстрела центра Донецка во время прощания с Ольгой Качурой

Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России. Сегодня, 4 августа, в Донецке прощаются с Корсой и ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходит церемония.

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Телеканал "Звезда".

Александра Вишнякова
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