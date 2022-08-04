Обстрел драмтеатра в Донецке, где сегодня проходит церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, начался в момент записи интервью с одним из сослуживцев погибшей Корсы. Видео публикует телеканал "Звезда".

"По ходу, прилетело!" — говорит интервьюируемый, и люди вокруг покидают площадь у театра и начинают искать убежище.

Ещё один ракурс начала атаки ВСУ оказался в объективе журналистов RT. Они сняли обстановку во время обстрела в отеле "Донбасс Palace", который тоже оказался повреждён. На кадрах слышны крики пострадавшей девушки на улице, позже стало известно, что она погибла.