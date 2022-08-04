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4 августа, 07:54

Опубликовано видео с места обстрела центра Донецка во время прощания с Ольгой Качурой

Опубликовано видео с места обстрела центра Донецка, где сегодня проходит прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой.

На кадрах, появившихся в телеграм-канале замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, — клубы серого дыма прямо у припаркованных на улице машин.

Место обстрела центра Донецка во время прощания с Ольгой Качурой. Видео © Телеграм-канал "Неофициальный Безсонов "Z"

Как рассказал корреспондент телеканала "Звезда", находившийся на церемонии прощания, очевидцы услышали грохот и перебежками добрались до подвала.

"Человек, который находился рядом с нами, сразу сказал, что это обстрел, мы пригнулись и перебежками добежали до подвала. Сейчас до нас доносятся звуки падающих снарядов, выходить опасно", — рассказал он.

Путин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание Герой России

Путин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание Герой России

Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России.

Обложка ©

Телеграм-канал "Неофициальный Безсонов "Z"

Александра Вишнякова

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