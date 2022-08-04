Опубликовано видео с места обстрела центра Донецка во время прощания с Ольгой Качурой
Опубликовано видео с места обстрела центра Донецка, где сегодня проходит прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой.
На кадрах, появившихся в телеграм-канале замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, — клубы серого дыма прямо у припаркованных на улице машин.
Место обстрела центра Донецка во время прощания с Ольгой Качурой. Видео © Телеграм-канал "Неофициальный Безсонов "Z"
Как рассказал корреспондент телеканала "Звезда", находившийся на церемонии прощания, очевидцы услышали грохот и перебежками добрались до подвала.
"Человек, который находился рядом с нами, сразу сказал, что это обстрел, мы пригнулись и перебежками добежали до подвала. Сейчас до нас доносятся звуки падающих снарядов, выходить опасно", — рассказал он.
Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России.
Телеграм-канал "Неофициальный Безсонов "Z"