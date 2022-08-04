Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Главными целями этой работы в правительстве назвали обеспечение надёжной и безопасной перевозки грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создание условий для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны. Всего в плане более 150 мероприятий, в том числе строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон.