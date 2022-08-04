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4 августа, 07:17

Россиянам разрешили оплачивать частные детсады материнским капиталом

Путин подписал закон о праве оплачивать маткапиталом частное образование

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять материнский капитал на оплату частных детских садов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения устанавливают однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подписал закон о расширении прав отцов на маткапитал. В частности, документ предоставляет возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, воспитывающего одного, двух и более детей.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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