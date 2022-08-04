Россиянам разрешили оплачивать частные детсады материнским капиталом
Путин подписал закон о праве оплачивать маткапиталом частное образование
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять материнский капитал на оплату частных детских садов. Документ опубликован на портале правовой информации.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения устанавливают однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подписал закон о расширении прав отцов на маткапитал. В частности, документ предоставляет возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, воспитывающего одного, двух и более детей.
Unsplash