Россиянам разрешили оплачивать частные детсады материнским капиталом

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения устанавливают однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подписал закон о расширении прав отцов на маткапитал. В частности, документ предоставляет возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, воспитывающего одного, двух и более детей.