Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом пограничники, которые "выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения" на прилегающих к Украине, ДНР и ЛНР территориях, получат статус ветеранов боевых действий. Наделение таким статусом позволит повысить уровень соцзащиты этих граждан и предоставит им соответствующие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты.

Кроме того, они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.

Законопроект, наделяющий статусом ветеранов пограничников, которые отражали вторжение в РФ в ходе "Операции Z", был принят Государственной думой 15 июля.