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4 августа, 07:08

Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, отражавших вторжение в РФ с Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом пограничники, которые "выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения" на прилегающих к Украине, ДНР и ЛНР территориях, получат статус ветеранов боевых действий. Наделение таким статусом позволит повысить уровень соцзащиты этих граждан и предоставит им соответствующие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты.

Кроме того, они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.

Законопроект, наделяющий статусом ветеранов пограничников, которые отражали вторжение в РФ в ходе "Операции Z", был принят Государственной думой 15 июля.

Путин подписал закон о выделении жилья семьям погибших военных

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Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон об индексации на 10% выплат для военных пенсионеров. Согласно документу теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам выплаты, которые военные получают за выполнение боевых задач, в том числе в "Операции Z".

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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