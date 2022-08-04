Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, отражавших вторжение в РФ с Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом пограничники, которые "выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения" на прилегающих к Украине, ДНР и ЛНР территориях, получат статус ветеранов боевых действий. Наделение таким статусом позволит повысить уровень соцзащиты этих граждан и предоставит им соответствующие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты.
Кроме того, они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.
Законопроект, наделяющий статусом ветеранов пограничников, которые отражали вторжение в РФ в ходе "Операции Z", был принят Государственной думой 15 июля.
Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон об индексации на 10% выплат для военных пенсионеров. Согласно документу теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам выплаты, которые военные получают за выполнение боевых задач, в том числе в "Операции Z".