Посол РФ в Японии Галузин заявил, что Запад намеренно искажает сигналы от России

Западные государства намеренно искажают сигналы от России ради собственной выгоды. Об этом заявил российский посол в Японии Михаил Галузин на круглом столе в японском городе Хиросима. По его словам, эти страны используют факты в собственных пропагандистских целях, а также для нагнетания антироссийской истерии.

Дипломат подчеркнул, что созданием "антироссийского плацдарма на Украине" враждебная экспансия НАТО пересекла "красные линии" и затронула интересы национальной безопасности РФ. Но, столкнувшись с решительным отпором, США совместно с союзниками перешли к "ожесточённому гибридному противостоянию с нашей страной", продолжил он.



"В то же время по логике, подтверждённой в упомянутом заявлении "пятёрки", должна быть предотвращена любая военная конфронтация между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией ядерного уровня. Именно в этом состоит суть предупреждений России о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса", — сказал Галузин и добавил, что Россия, "разумеется, выступает за то, чтобы этого не допустить".

Как подчеркнул дипломат, российские сигналы на Западе предпочитают "злонамеренно искажать в пропагандистских целях" и "для нагнетания антироссийской истерии и подрыва наших позиций на обзорной конференции по ДНЯО". В качестве примера он привёл заявления западных политиков о якобы наращивании Россией ядерного потенциала, которые под собой не несут никакой доказательной базы и "основываются на откровенной дезинформации".

"Мы досконально соблюдаем свои обязательства в сфере контроля над вооружениями. Появление у России новых систем оружия сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счёт выбывания устаревающих типов", — подчеркнул посол.