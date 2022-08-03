МИД РФ заявил о бесповоротном завершении 30-летней эпохи сотрудничества с Западом

Россия вряд ли вернётся к отношениям с США и Европой, которые существовали до начала спецоперации на Украине. Такого мнения придерживается директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

"Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальная военная операция. — Прим. Лайфа), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", — написал он в статье для журнала "Международная жизнь".

По его словам, Москва должна избавиться от остаточных иллюзий в отношении связей с западными странами. Никакие уступки больше невозможны, если партнёры открыто объявляют Россию главной угрозой. Дробинин подчеркнул, что пора выходить за рамки парадигмы "дружественного поглощения".

Однако дипломат уверен, что сложившаяся ситуация способствует укреплению взаимоотношений с Востоком и Югом, где наибольшее число единомышленников, которые отказались принимать антироссийские санкции и лояльно высказались о спецоперации.