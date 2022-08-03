МИД РФ заявил о бесповоротном завершении 30-летней эпохи сотрудничества с Западом
Россия вряд ли вернётся к отношениям с США и Европой, которые существовали до начала спецоперации на Украине. Такого мнения придерживается директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
"Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальная военная операция. — Прим. Лайфа), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", — написал он в статье для журнала "Международная жизнь".
По его словам, Москва должна избавиться от остаточных иллюзий в отношении связей с западными странами. Никакие уступки больше невозможны, если партнёры открыто объявляют Россию главной угрозой. Дробинин подчеркнул, что пора выходить за рамки парадигмы "дружественного поглощения".
Однако дипломат уверен, что сложившаяся ситуация способствует укреплению взаимоотношений с Востоком и Югом, где наибольшее число единомышленников, которые отказались принимать антироссийские санкции и лояльно высказались о спецоперации.
"Безусловно, "звучание" Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки как приоритетных направлений на обозримую перспективу будет качественно усилено в обновлённой Концепции внешней политики России", — резюмировал автор публикации.
Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать РФ спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
ТАСС / Валерий Шарифулин