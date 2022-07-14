Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу маткапитала

"По сути, нам нужна прогрессивная шкала маткапитала. Когда на первого ребёнка выплаты сохраняются, при рождении второго выплачивается уже существенно больше, например один миллион рублей, третьего — полтора миллиона, четвёртого — два миллиона", — написал Миронов в телеграм-канале.

По его мнению, при таком подходе программа станет мощным стимулом не только для рождаемости, но и для многодетности, что позволит переломить негативный демографический тренд.

Напомним, в 2022 году выплаты маткапитала проиндексируют на уровень фактической инфляции. Таким образом, семьи с одним ребёнком, рождённым или усыновлённым после 1 января 2020 года, смогут получить 524 527 рублей. В случае рождения второго ребёнка в этот период им выплатят ещё 168 616 рублей. А семьи, в которых второй (или третий) ребёнок появился после 2020 года, получат 693 144 рубля, но при условии, что на первого ребёнка маткапитал они не получали.