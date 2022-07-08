Маткапитал в России предложили использовать на лечение матери

В Государственной думе предложили использовать маткапитал для дорогостоящего лечения матери. Эту инициативу поддержала первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова.

"Дорогостоящее лечение матери — правильная инициатива. Потому что счастливое детство ребёнку может обеспечить только живая и здоровая мать. Маткапитал должен становиться необходимой поддержкой для семей, а не только возможностью улучшить жилищные условия, как сейчас", — сказала она в беседе с Лайфом.

По словам депутата, с помощью расширения действия материнского капитала большее количество семей сможет удовлетворить потребности. Лантратова напомнила, что предлагала правительству распространить выплаты на покупку машины, так как автомобиль — "это не роскошь, а реальная необходимость". Особенно это актуально для многодетных семей, подчеркнула парламентарий.