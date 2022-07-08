Маткапитал в России предложили использовать на лечение матери
В Госдуму внесли предложение использовать маткапитал для лечения матери
В Государственной думе предложили использовать маткапитал для дорогостоящего лечения матери. Эту инициативу поддержала первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова.
"Дорогостоящее лечение матери — правильная инициатива. Потому что счастливое детство ребёнку может обеспечить только живая и здоровая мать. Маткапитал должен становиться необходимой поддержкой для семей, а не только возможностью улучшить жилищные условия, как сейчас", — сказала она в беседе с Лайфом.
По словам депутата, с помощью расширения действия материнского капитала большее количество семей сможет удовлетворить потребности. Лантратова напомнила, что предлагала правительству распространить выплаты на покупку машины, так как автомобиль — "это не роскошь, а реальная необходимость". Особенно это актуально для многодетных семей, подчеркнула парламентарий.
Ранее Лайф писал, что материнский капитал можно будет потратить на покупку земли. Сейчас выплаты можно использовать на строительство дома, но реализовать это право сложно, не имея участка, отмечают авторы инициативы.
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