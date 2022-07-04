Мизулина предложила ввести в Семейный кодекс презумпцию добросовестности родителей

В Госдуму внесён законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, члена Совета Федерации Елену Мизулину.

"В преддверии Дня семьи, любви и верности внесли на рассмотрение законопроект, который позволит защитить российские семьи от необоснованного и избыточного вмешательства", — проинформировала она.

По словам Мизулиной, законопроект содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в 7 иных федеральных законов, призванных исключить практику произвольного изъятия детей из семей и предусматривает "презумпцию добросовестности родителей". В законе предлагается закрепить преимущественное право родственников на воспитание ребёнка, если он остался без попечения родителей, в том числе временного.

"Вместо действующего принудительного механизма отобрания ребёнка у родителей органами опеки и попечительства в случаях широко толкуемой ими на практике непосредственной угрозы его жизни или здоровью (действующая статья 77 Семейного кодекса) законопроект предусматривает комплекс мер защиты детей, который позволяет и защитить ребёнка от возникшей угрозы, и не уничтожить при этом содержание самого основного права ребёнка — на его семью", — заключила она.