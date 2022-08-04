Цинично и хладнокровно: В Улан-Удэ два вандала затушили Вечный огонь

В Улан-Удэ ищут двух вандалов, которые залили Вечный огонь жидкостью из бутылки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Бурятия.

Вандалы залили водой Вечный огонь на мемориале Победы в Улан-Удэ. Видео © СУ СК России по Республике Бурятия

Происшествие произошло вчера вечером и попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как двое ребят целенаправленно направляются к монументу в парке "Мемориал Победы" в центре Улан-Удэ. Подойдя ближе, один из них тушит горящий Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки. После этого нарушители разбегаются в разные стороны. Теперь им предстоит ответить за поступок перед законом — их уже ищет полиция.

"Следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества)", — сказали в республиканском СУ СК.