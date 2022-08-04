ВСУ обстреляли театр в Донецке, где проходит прощание с полковником Ольгой Качурой
Вооружённые силы Украины обстреляли здание Донецкого драмтеатра. Сегодня там проходит церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, о гибели которой стало известно накануне.
Как сообщает РИА "Новости", по меньшей мере два снаряда попали в здание. Идёт эвакуация.
Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики.
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ТАСС / Спринчак Валентин