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4 августа, 07:29

Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство в суде

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь запись может быть оспорена в судебном порядке по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребёнка. Оспорить отцовство также могут в случае, если запись об отцовстве произведена на основании подложных документов либо без согласия лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке. Законопроект был принят Государственной думой 15 июля.

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Ранее Лайф рассказывал об основаниях, когда банки смогут законно не выдавать льготную ипотеку. Готовится закон, устанавливающий исчерпывающий перечень случаев, при которых банки могут отказать россиянину в праве на ипотеку с господдержкой.

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Оксана Попова
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