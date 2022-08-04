Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство в суде

Теперь запись может быть оспорена в судебном порядке по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребёнка. Оспорить отцовство также могут в случае, если запись об отцовстве произведена на основании подложных документов либо без согласия лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке. Законопроект был принят Государственной думой 15 июля.