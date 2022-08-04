Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство в суде
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь запись может быть оспорена в судебном порядке по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребёнка. Оспорить отцовство также могут в случае, если запись об отцовстве произведена на основании подложных документов либо без согласия лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке. Законопроект был принят Государственной думой 15 июля.
Ранее Лайф рассказывал об основаниях, когда банки смогут законно не выдавать льготную ипотеку. Готовится закон, устанавливающий исчерпывающий перечень случаев, при которых банки могут отказать россиянину в праве на ипотеку с господдержкой.
Shutterstock